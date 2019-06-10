В Москве рассказали о работе по поддержке малого бизнеса

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о работе по поддержке малого бизнеса, сообщает kp.ru.
В Москве рассказали о работе по поддержке малого бизнеса
  • ©pixabay.com

На столицу приходится примерно 13% от общего количества таких предприятий в России. Их в городе, по данным ФНС, более 800 тыс.

В настоящее время малые и средние предприятия, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых горожан, обеспечивают работой 2,49 млн человек.

«Налоговые поступления в столичный бюджет от таких предприятий выросли за три года, с 2016-го по 2018-й, на 47% и по итогам 2018-го превысили 473 млрд рублей», — заявила Сергунина.

По её словам, предприниматели могут рассчитывать на постоянную консультационную поддержку, субсидии, поручительства по кредитам, участие в бесплатных образовательных программах.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии рассказали о росте деловой активности малого бизнеса.

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