В Москве рассказали о работе по поддержке малого бизнеса

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о работе по поддержке малого бизнеса, сообщает kp.ru.

На столицу приходится примерно 13% от общего количества таких предприятий в России. Их в городе, по данным ФНС, более 800 тыс.

В настоящее время малые и средние предприятия, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых горожан, обеспечивают работой 2,49 млн человек.

«Налоговые поступления в столичный бюджет от таких предприятий выросли за три года, с 2016-го по 2018-й, на 47% и по итогам 2018-го превысили 473 млрд рублей», — заявила Сергунина.

По её словам, предприниматели могут рассчитывать на постоянную консультационную поддержку, субсидии, поручительства по кредитам, участие в бесплатных образовательных программах.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии рассказали о росте деловой активности малого бизнеса.