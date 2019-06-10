Россия и Вьетнам обсудили перспективы сотрудничества

Короткая ссылка
Советник президента России Антон Кобяков и член политбюро, секретарь Компартии Вьетнама, заведующий экономическим отделом партии Нгуен Ван Бинь в ходе Петербургского международного экономического форума обсудили развитие торгово-экономических отношений и перспективы сотрудничества. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Россия и Вьетнам обсудили перспективы сотрудничества
  • Reuters

«Уверен, что участие представителей Вьетнама в Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме ознаменует новый рубеж в развитии нашего партнёрства», — сказал Кобяков.

Со своей стороны Нгуен Ван Бинь отметил, что подписанное соглашение о свободной торговле способствует росту взаимного товарооборота и укреплению торгово-экономических связей, а также позволит решить задачу подключения ЕАЭС к интеграционным процессам на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в рамках перекрёстного года.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью RT на полях ПМЭФ-2019 рассказал, что Россия планирует нарастить товарооборот с Вьетнамом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить