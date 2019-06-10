Россия и Вьетнам обсудили перспективы сотрудничества

Советник президента России Антон Кобяков и член политбюро, секретарь Компартии Вьетнама, заведующий экономическим отделом партии Нгуен Ван Бинь в ходе Петербургского международного экономического форума обсудили развитие торгово-экономических отношений и перспективы сотрудничества. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Уверен, что участие представителей Вьетнама в Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме ознаменует новый рубеж в развитии нашего партнёрства», — сказал Кобяков.

Со своей стороны Нгуен Ван Бинь отметил, что подписанное соглашение о свободной торговле способствует росту взаимного товарооборота и укреплению торгово-экономических связей, а также позволит решить задачу подключения ЕАЭС к интеграционным процессам на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в рамках перекрёстного года.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью RT на полях ПМЭФ-2019 рассказал, что Россия планирует нарастить товарооборот с Вьетнамом.