Россия и Вьетнам обсудили перспективы сотрудничества
- Reuters
«Уверен, что участие представителей Вьетнама в Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме ознаменует новый рубеж в развитии нашего партнёрства», — сказал Кобяков.
Со своей стороны Нгуен Ван Бинь отметил, что подписанное соглашение о свободной торговле способствует росту взаимного товарооборота и укреплению торгово-экономических связей, а также позволит решить задачу подключения ЕАЭС к интеграционным процессам на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона.
Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в рамках перекрёстного года.
Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью RT на полях ПМЭФ-2019 рассказал, что Россия планирует нарастить товарооборот с Вьетнамом.