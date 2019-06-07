Мантуров рассказал о перспективах роста товарооборота с Вьетнамом

Россия планирует нарастить товарооборот с Вьетнамом. Об этом в интервью RT на полях ПМЭФ-2019 рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

В частности, Россия намерена увеличить экспорт во Вьетнам за счёт продукции машиностроительной отрасли.

«То, что мы видим по машинотехнической продукции и другим экспортным товарам, говорит о том, что в этом году мы должны нарастить объёмы поставок во Вьетнам для увеличения двустороннего объёма товарооборота», — добавил Мантуров.

Он также отметил, что «с Вьетнамом складываются достаточно неплохие основы для использования наших национальных валют».

Согласно данным ФТС, в 2018 году объём торговли России и Вьетнама вырос на 13,3% и впервые за всю историю превысил $6 млрд.