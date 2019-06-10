Всемирный банк назвал возможное расширение санкций угрозой российской экономике

В докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России сообщается, что возможность расширения экономических санкций угрожает развитию экономики России в среднесрочной перспективе.

Как сообщает РИА Новости, ВБ также отмечает негативное влияние новых финансовых потрясений в развивающихся странах, осложнения условий мировой торговли и резкого падения цен на нефть.

«Что касается положительных факторов, то национальные проекты, направленные на развитие человеческого капитала и повышение производительности, могут оказать позитивное воздействие на потенциальный рост экономики России в среднесрочной перспективе в зависимости от того, насколько успешно они будут реализованы», — говорится в докладе.

Ранее ВБ спрогнозировал замедление темпов роста мировой экономики до 2,6% в 2019 году.

Заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Всемирного банка по росту экономики России. Так, в докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряжённости, спад инвестиций» говорится, что в 2018 году он достиг шестилетнего максимума с показателем 2,3%.