В ЦБ рассказали об активном поведении российского розничного инвестора

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Первый зампред Центробанка Сергей Швецов в беседе с изданием «Газета.Ru» заявил, что регулятор регистрирует «если не бум, то достаточно активное поведение российского розничного инвестора».
В ЦБ рассказали об активном поведении российского розничного инвестора
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Как пояснил Швецов, уже открыто более 700 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов, тогда как в ЦБ прогнозировали, что их будет столько на конец 2019 года.

«То есть рост спроса на эти счета гораздо выше, чем мы думали. Плюс к этому на Московской бирже уже ежемесячно регистрируются 100 тыс. наших граждан, которые впервые открывают брокерский счёт у брокеров», — рассказал он.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее упростили процедуру получения разрешений на строительство для привлечения инвестиций.

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