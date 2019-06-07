Мантуров оценил ситуацию с нацпроектами в промышленности

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в беседе с газетой «Известия» оценил ситуацию с национальными проектами в промышленности.
Мантуров оценил ситуацию с нацпроектами в промышленности
  • РИА Новости

По его словам, отечественные предприятия более чем на 50% могут обеспечить потребности нацпроектов.

«Вторые 50% — есть потенциал для того, чтобы опять же обеспечить потребности. Для этого потребуется определённая инвестиция, определённая работа», — сказал он.

Как отметил Мантуров, для получения конкурентоспособной продукции, имеющей стабильный спрос на внешних рынках, нужно зарекомендовать себя на внутреннем.

«Здесь, конечно, национальные проекты для нас с определённой степенью являются вызовом и стимулом», — заявил министр.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о заинтересованности иностранных инвесторов в национальных проектах России.

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