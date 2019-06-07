В 2018 году ВЭБ.РФ направил на поддержку российского экспорта 150 млрд рублей

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В 2018 году объём поддержки российского экспорта со стороны ВЭБ.РФ составил 150 млрд рублей. Об этом в интервью RT на полях ПМЭФ-2019 рассказал первый заместитель председателя госкорпорации Николай Цехомский.
В 2018 году ВЭБ.РФ направил на поддержку российского экспорта 150 млрд рублей
  • РИА Новости

«Если говорить об объёме поддержки экспорта в 2018 году, то сегодня уже можно подводить итоги — это порядка 150 млрд рублей. Они были предоставлены как в форме кредитов, так и гарантийной поддержкой», — пояснил Цехомский.

По его словам, в рамках наращивания несырьевого экспорта Россия активно сотрудничает со странами Азии и СНГ. Более того, на сегодняшний день со стороны ВЭБ.РФ также предпринимаются активные шаги для развития партнёрства в Африке, есть потенциал в Латинской Америке.

«Мы работаем с локальными банками в странах — торговых партнёрах. Финансируем их, чтобы они предоставляли поддержку своему покупателю, который, в свою очередь, покупает продукцию российских поставщиков. Это делает нашу продукцию конкурентоспособной», — отметил Цехомский.

Как подчеркнул первый зампред ВЭБ.РФ, среди российских компаний особой популярностью за рубежом пользуются проекты в сфере транспорта, энергетического машиностроения, а также переработки.

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