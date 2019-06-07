Эксперт оценил заявление о главном вопросе в переговорах с Украиной по газу

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT заявление о том, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.

«Россия готова возобновить поставку газа на Украину. Просто Украина ради достижения политической цели и демонстрации своей независимости не хочет газ покупать, но в принципе эта возможность предусмотрена контрактом, это вполне можно сделать. Можно заключить новый контракт на 2020 год или на последующие годы, который будет подразумевать прямые поставки, которые будут дешевле, чем тот газ, который Украина покупает по реверсу из Европы, технически это тот же российский газ», — отметил Митрахович.

Комментируя вопрос о продлении контракта на транзит через территорию Украины, эксперт пояснил, что сохранение части транзита было бы рациональным шагом, в том числе для таких регионов, как Приднестровье и Молдавия.

«Для организации этой части транзита можно было бы выделить часть украинской ГТС в отдельную компанию, провести её приватизацию, пригласить туда в качестве акционеров либо управленцев и «Газпром», и европейскую компанию, и украинскую компанию, и вот этот консорциум осуществлял бы остающийся транзит», — заключил аналитик.

Ранее глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.