Путин призвал переосмыслить роль доллара

Глубокие перемены в современном мире требуют переосмысления роли доллара, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

По его словам, в последнее время появились новые экономические центры, повысилась роль региональных валют, изменился баланс сил и интересов.

«Очевидно, что эти глубокие перемены требуют адаптации международных финансовых организаций, переосмысления роли доллара, который, став международной резервной валютой, превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что американские власти сами подрывают свои преимущества, а доверие к доллару в мире падает.

Ранее Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились развивать практику расчётов в национальных валютах.