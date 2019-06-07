Путин призвал переосмыслить роль доллара

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Глубокие перемены в современном мире требуют переосмысления роли доллара, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.
Путин призвал переосмыслить роль доллара
  • РИА Новости

По его словам, в последнее время появились новые экономические центры, повысилась роль региональных валют, изменился баланс сил и интересов.

«Очевидно, что эти глубокие перемены требуют адаптации международных финансовых организаций, переосмысления роли доллара, который, став международной резервной валютой, превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что американские власти сами подрывают свои преимущества, а доверие к доллару в мире падает.

Ранее Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились развивать практику расчётов в национальных валютах.

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