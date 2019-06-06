Власти Севастополя рассчитывают на иностранных инвесторов отельного бизнеса
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
«Буквально в эту субботу у нас были переговоры с иностранными инвесторами для того, чтобы обеспечить строительство в регионе крупных современных отелей, которых нам так не хватает», — сказал Овсянников.
На данный момент в городе зарегистрировано 185 коллективных средств размещения.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская, Ленинградская, Новгородская и Тверская области договорились совместно развивать туризм.