Власти Севастополя рассчитывают на иностранных инвесторов отельного бизнеса

Власти Севастополя рассчитывают, что в город придут иностранные предприниматели, которые построят крупные отели. Как заявил губернатор Дмитрий Овсянников, уже идут переговоры с потенциальными инвесторами.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

«Буквально в эту субботу у нас были переговоры с иностранными инвесторами для того, чтобы обеспечить строительство в регионе крупных современных отелей, которых нам так не хватает», — сказал Овсянников.

На данный момент в городе зарегистрировано 185 коллективных средств размещения.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская, Ленинградская, Новгородская и Тверская области договорились совместно развивать туризм.