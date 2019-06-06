Московская, Ленинградская, Новгородская и Тверская области договорились совместно развивать туризм

Московская, Ленинградская, Новгородская и Тверская области подписали соглашение с Министерством экономического развития России в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает телеканал «360».

Межрегиональный проект «Государева дорога» направлен на развитие туризма, формирование единого культурно-туристского пространства и создание положительного имиджа России в сфере предоставления туруслуг.

Регионы-участники будут обмениваться опытом, проводить совместные мероприятия, формировать совместные межрегиональные туристские продукты, поддерживать межрегиональные и туристские проекты и продукты сторон.

Ранее URA.RU сообщало, что Нижневартовский район Ханты-Мансийского автономного округа посетили 67 тыс. туристов с начала 2019 года (при населении в 36 тыс. человек).