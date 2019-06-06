Власти Удмуртии рассказали на ПМЭФ о поддержке малого бизнеса

Глава Удмуртии Александр Бречалов посетил сессию, посвящённую малому бизнесу, в нулевой день Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Инструментов поддержки малых и средних предприятий сегодня, безусловно, много. Удмуртия активно сотрудничает с Корпорацией МСП: за два года сумма профинансированных проектов выросла с 88 до 667 млн рублей», — рассказал Бречалов.

Он также отметил, что за два года объём налоговых поступлений увеличился на 67%.

В настоящее время в регионе зарегистрировано почти 59 тыс. МСП, из них 46,5 тыс. сосредоточены в пяти городах. По итогам I квартала 2019 года в предпринимательстве заняты 209 тыс. человек, что составляет почти треть трудоспособного населения республики.

Ранее профессор, ректор ЛГУ имени Пушкина Станислав Еремеев в беседе с «Невскими новостями» оценил важность ПМЭФ для Санкт-Петербурга.