Эксперт оценил важность ПМЭФ для Петербурга

Профессор, ректор ЛГУ имени Пушкина Станислав Еремеев в беседе с «Невскими новостями» оценил важность Петербургского международного экономического форума для Санкт-Петербурга.

«В первую очередь это имиджевое событие, которое собирает на своей площадке большое количество активных людей. Участники форума — это управленцы различных уровней, руководители, представители научной и культурной среды, объединённые общей идеей, благодаря чему в процессе таких мероприятий рождается очень мощный коммуникативный эффект», — сказал он.

Ещё одним важным моментом эксперт считает то, что ПМЭФ доказал свою эффективность в привлечении инвестиций.

По словам Еремеева, у руководителей регионов есть возможность взаимодействовать с бизнесом, поддерживать как отечественные, так и иностранные инвестиции.

Ранее Nation News сообщал, что в рамках культурной программы ПМЭФ открылась выставка «Искусственный интеллект и диалог культур».