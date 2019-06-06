ХМАО и Курганская область договорились о сотрудничестве

В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и врио главы Курганской области Вадим Шумков подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, передаёт kp.ru.

В рамках реализации документа будут созданы условия для организации поставок продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и сельскохозяйственной продукции.

Регионы также намерены проводить совместные выставки, конференции и другие мероприятия.

Кроме того, соглашение о сотрудничестве подписали Новгородская и Ленинградская области, передают «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Крым заключил три инвестсоглашения на 450 млн рублей в рамках ПМЭФ.