ХМАО и Курганская область договорились о сотрудничестве
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В рамках реализации документа будут созданы условия для организации поставок продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и сельскохозяйственной продукции.
Регионы также намерены проводить совместные выставки, конференции и другие мероприятия.
Кроме того, соглашение о сотрудничестве подписали Новгородская и Ленинградская области, передают «Невские новости».
Ранее сообщалось, что Крым заключил три инвестсоглашения на 450 млн рублей в рамках ПМЭФ.