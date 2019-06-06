Ямал и Нижегородская область заключили в рамках ПМЭФ соглашение о сотрудничестве
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Подписание документа прошло на полях Петербургского международного экономического форума.
Соглашение, в частности, предусматривает сотрудничество в расширении поставок специализированной транспортной техники. Кроме того, стороны будут взаимодействовать в IT-сфере, обмениваться данными о региональных мерах господдержки и инвестклимате.
Также стало известно, что Крым и Иркутская область подписали план мероприятий по реализации соглашения между правительствами регионов о социально-экономическом и культурном сотрудничестве на 2019—2021 годы, передаёт «Крыминформ».
Ранее сообщалось, что Крым заключил три инвестсоглашения на 450 млн рублей в рамках ПМЭФ.