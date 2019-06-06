Венгрия намерена в короткие сроки получить газ по «Турецкому потоку»

Венгрия обозначила намерение в короткие сроки обеспечить возможность получать газ из «Турецкого потока» по своей газотранспортной системе.

Об этом шла речь на встрече председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

«На встрече было обозначено намерение венгерской стороны в возможно короткие сроки обеспечить возможность получать газ, который будет поставляться в Европу по транзитной нитке газопровода «Турецкий поток», — приводит РИА Новости сообщение российской компании.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Венгрия подтвердила намерение расширить до конца года свою газотранспортную систему, чтобы получать газ из «Турецкого потока».