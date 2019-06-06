В «Ренессанс Капитал» прокомментировали торговую войну США и Китая
- Reuters
«Я думаю, пока Трамп занимает пост президента США, торговая война будет продолжаться. Если он одержит победу на выборах 2020 года, война может затянуться ещё на пять-шесть лет», — рассказал Робертсон.
По словам эксперта, в случае если Вашингтон и Пекин смогут заключить перемирие и подпишут торговое соглашение, глава Белого дома в итоге всё равно может пойти на обострение конфликта. При этом экономист также не исключил развязывания полномасштабной торговой войны Штатов с Европой и Мексикой.
«Даже если закончится торговая война с Китаем, президент США начнёт другую — с Европой, а потом ещё одну — с Мексикой. Дональд Трамп верит в протекционизм, это единственный курс, которого он последовательно придерживался на протяжении последних 30 лет», — объяснил Чарльз Робертсон.
Ранее Трамп заявил, что намерен принять решение о новых пошлинах на товары из Китая после саммита G20.