В «Ренессанс Капитал» прокомментировали торговую войну США и Китая

Торговое противостояние между Китаем и США будет продолжаться, пока американский лидер Дональд Трамп остаётся у власти. Об этом в интервью RT на полях ПМЭФ-2019 рассказал главный экономист «Ренессанс Капитал» Чарльз Робертсон.

«Я думаю, пока Трамп занимает пост президента США, торговая война будет продолжаться. Если он одержит победу на выборах 2020 года, война может затянуться ещё на пять-шесть лет», — рассказал Робертсон.

По словам эксперта, в случае если Вашингтон и Пекин смогут заключить перемирие и подпишут торговое соглашение, глава Белого дома в итоге всё равно может пойти на обострение конфликта. При этом экономист также не исключил развязывания полномасштабной торговой войны Штатов с Европой и Мексикой.

«Даже если закончится торговая война с Китаем, президент США начнёт другую — с Европой, а потом ещё одну — с Мексикой. Дональд Трамп верит в протекционизм, это единственный курс, которого он последовательно придерживался на протяжении последних 30 лет», — объяснил Чарльз Робертсон.

Ранее Трамп заявил, что намерен принять решение о новых пошлинах на товары из Китая после саммита G20.