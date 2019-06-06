Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 18 копеек

Короткая ссылка
Средние потребительские цены на бензин в России с 27 мая по 2 июня выросли на 18 копеек по сравнению с уровнем предыдущей недели. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 18 копеек
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Согласно материалам ведомства, бензин в среднем по стране стоил 44,27 рубля за литр.

Так, средние цены на марки АИ-92 и АИ-95 поднялись на 20 и 19 копеек и составили 41,97 и 45,3 рубля за литр соответственно, а АИ-98 подорожал на 7 копеек — до 50,91 рубля.

При этом стоимость литра дизельного топлива увеличилась на 4 копейки — до 46,04 рубля.

Ранее Независимый топливный союз предупредил о риске нового скачка цен на бензин. В правительстве сочли подобные опасения преждевременными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить