Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 18 копеек

Средние потребительские цены на бензин в России с 27 мая по 2 июня выросли на 18 копеек по сравнению с уровнем предыдущей недели. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно материалам ведомства, бензин в среднем по стране стоил 44,27 рубля за литр.

Так, средние цены на марки АИ-92 и АИ-95 поднялись на 20 и 19 копеек и составили 41,97 и 45,3 рубля за литр соответственно, а АИ-98 подорожал на 7 копеек — до 50,91 рубля.

При этом стоимость литра дизельного топлива увеличилась на 4 копейки — до 46,04 рубля.

Ранее Независимый топливный союз предупредил о риске нового скачка цен на бензин. В правительстве сочли подобные опасения преждевременными.