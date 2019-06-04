Россия оспорила арбитражные решения по искам «Укрнафты»

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Министерство юстиции России сообщило, что Москва оспорила арбитражные решения по искам «Укрнафты» и других компаний в Верховном суде Швейцарии.
Россия оспорила арбитражные решения по искам «Укрнафты»
  • РИА Новости

«27 мая 2019 года Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» и других. 31 мая 2019 года суд подтвердил получение заявлений», — говорится в сообщении Минюста.

Отмечается, что «в заявлениях об отмене Россия привела развёрнутые аргументы, которые подтверждают неправомерность вынесенных арбитражными трибуналами решений». 

Ранее в «Укрнафте» сообщили, что Международный арбитражный суд принял решение взыскать с России в пользу компании более $44 млн.

В Минюсте сообщили, что Россия не признаёт законность решения Международного арбитражного суда о взыскании в пользу ПАО «Укрнафта» более $44 млн компенсации за утрату имущества в Крыму.

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