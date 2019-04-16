В Минюсте России не признают законность решения суда по иску «Укрнафты»

Россия не признаёт законность решения Международного арбитражного суда о взыскании в пользу ПАО «Укрнафта» более $44 млн компенсации за утрату имущества в Крыму. Москва намерена оспаривать это решение.

Об этом заявили в Министерстве юстиции России.

«Россия не участвовала в рассмотрении указанного иска. Она не признаёт законность вынесенного решения, в первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска», — цитирует ведомство РИА Новости.

Там добавили, что российская сторона пока не получила решение по иску «Укрнафты», вынесенное 12 апреля, по дипломатическим каналам.

Как отметили в Минюсте, Москва «планирует оспаривать данное решение и использовать для этого все доступные механизмы правовой защиты, предусмотренные международным правом и законодательством Швейцарии».

Ранее в «Укрнафте» сообщили, что Международный арбитражный суд принял решение взыскать с России в пользу компании более $44 млн.