В Минюсте России не признают законность решения суда по иску «Укрнафты»
- РИА Новости
Об этом заявили в Министерстве юстиции России.
«Россия не участвовала в рассмотрении указанного иска. Она не признаёт законность вынесенного решения, в первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска», — цитирует ведомство РИА Новости.
Там добавили, что российская сторона пока не получила решение по иску «Укрнафты», вынесенное 12 апреля, по дипломатическим каналам.
Как отметили в Минюсте, Москва «планирует оспаривать данное решение и использовать для этого все доступные механизмы правовой защиты, предусмотренные международным правом и законодательством Швейцарии».
Ранее в «Укрнафте» сообщили, что Международный арбитражный суд принял решение взыскать с России в пользу компании более $44 млн.