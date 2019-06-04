Липецкая область намерена привлечь более 50 млрд рублей инвестиций на ПМЭФ

Липецкая область намерена привлечь более 50 млрд рублей инвестиций благодаря подписанию соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает kp.ru.

Планируется заключить соглашения с четырьмя компаниями.

Липецкую область на ПМЭФ представит делегация во главе с врио губернатора Игорем Артамоновым.

В состав также войдут заместитель главы администрации Дмитрий Аверов и начальник управления инвестиций и международных связей Сергей Шаронин.

ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и министр финансов России Антон Силуанов примут участие в открытии ПМЭФ.