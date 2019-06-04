Липецкая область намерена привлечь более 50 млрд рублей инвестиций на ПМЭФ
- РИА Новости
Планируется заключить соглашения с четырьмя компаниями.
Липецкую область на ПМЭФ представит делегация во главе с врио губернатора Игорем Артамоновым.
В состав также войдут заместитель главы администрации Дмитрий Аверов и начальник управления инвестиций и международных связей Сергей Шаронин.
ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и министр финансов России Антон Силуанов примут участие в открытии ПМЭФ.