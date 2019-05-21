Липецкую область на ПМЭФ представит делегация во главе с врио губернатора
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- РИА Новости
В состав также вошли замглавы администрации Дмитрий Аверов и начальник управления инвестиций и международных связей Сергей Шаронин.
Кроме того, стало известно, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил состав делегации на ПМЭФ. Об этом информирует NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
На форму отправятся, помимо самого Никитина, заместители губернатора Игорь Носов, Андрей Бетин, Сергей Морозов И Андрей Харин, министр экономического развития и инвестиций Игорь Норенков, министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов, министр информационных технологий и связи Сергей Ефимов.
Область также будут представлять министр образования Сергей Злобин, директор департамента внешних связей регионального правительства Ольга Гусева, гендиректор Корпорации развития Тимур Халитов.