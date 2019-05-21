Липецкую область на ПМЭФ представит делегация во главе с врио губернатора

Липецкую область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представит делегация во главе с врио губернатора Игорем Артамоновым, сообщает kp.ru.

В состав также вошли замглавы администрации Дмитрий Аверов и начальник управления инвестиций и международных связей Сергей Шаронин.

Кроме того, стало известно, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил состав делегации на ПМЭФ. Об этом информирует NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На форму отправятся, помимо самого Никитина, заместители губернатора Игорь Носов, Андрей Бетин, Сергей Морозов И Андрей Харин, министр экономического развития и инвестиций Игорь Норенков, министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов, министр информационных технологий и связи Сергей Ефимов.

Область также будут представлять министр образования Сергей Злобин, директор департамента внешних связей регионального правительства Ольга Гусева, гендиректор Корпорации развития Тимур Халитов.

Ранее была названа программа Фестиваля культуры ПМЭФ-2019.