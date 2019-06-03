Песков рассказал о попытках ряда стран испортить «климат» на ПМЭФ

Короткая ссылка
Каждый год некоторые страны стараются «шантажировать» Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), пытаясь представить климат на мероприятии «в совсем ином свете», при этом в конечном итоге обстановка на форуме остаётся благоприятной.

Об этом в интервью программе SophieCo на RT заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.

Комментируя сообщения западных СМИ о бойкоте ПМЭФ, он отметил, что «чаще всего их нельзя назвать настоящими новостями».

«У нас — у тех, кто отвечает за организацию форума, — задача состоит в том, чтобы заверить наших коллег, что климат здесь благоприятен, комфортен — в том, что касается инвестиций и экономического сотрудничества. И мы с этим справляемся», — заявил Песков.

При этом он отметил, что в попытках представить подобные мероприятия в другом свете наблюдаются признаки нечестной конкуренции.

«Но это не значит, что атмосфера на форуме напряжённая. Спросите участников — они скажут вам, что для них это прекрасная возможность установить связи и поддержать диалог с коллегами в России», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что в форуме намерены участвовать и американские предприниматели, которые уже получили аккредитации.

Ранее сообщалось, что в рамках ПМЭФ запланировано более 120 мероприятий.

Форум пройдёт 6—8 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить