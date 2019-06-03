Песков рассказал о попытках ряда стран испортить «климат» на ПМЭФ

Каждый год некоторые страны стараются «шантажировать» Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), пытаясь представить климат на мероприятии «в совсем ином свете», при этом в конечном итоге обстановка на форуме остаётся благоприятной.

Об этом в интервью программе SophieCo на RT заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.

Комментируя сообщения западных СМИ о бойкоте ПМЭФ, он отметил, что «чаще всего их нельзя назвать настоящими новостями».

«У нас — у тех, кто отвечает за организацию форума, — задача состоит в том, чтобы заверить наших коллег, что климат здесь благоприятен, комфортен — в том, что касается инвестиций и экономического сотрудничества. И мы с этим справляемся», — заявил Песков.

При этом он отметил, что в попытках представить подобные мероприятия в другом свете наблюдаются признаки нечестной конкуренции.

«Но это не значит, что атмосфера на форуме напряжённая. Спросите участников — они скажут вам, что для них это прекрасная возможность установить связи и поддержать диалог с коллегами в России», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что в форуме намерены участвовать и американские предприниматели, которые уже получили аккредитации.

Ранее сообщалось, что в рамках ПМЭФ запланировано более 120 мероприятий.

Форум пройдёт 6—8 июня.