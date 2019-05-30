В Госдуме прокомментировали заявление о «газе свободы»

Короткая ссылка
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что в Министерстве энергетики США назвали американский СПГ «газом свободы».
В Госдуме прокомментировали заявление о «газе свободы»
  • РИА Новости

«Моё мнение, что это лишь способ продвижения коммерческих интересов политическими методами», — сказал депутат.

Эксперт отметил, что таким образом американская сторона пытается получить экономическую выгоду, политизируя те же поставки газа из России в Европу.

«Чтобы Европа по более высоким ценам покупала газ американский», — считает Завальный.

Он добавил, что другой цели нет.

В феврале ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление председателя немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что проект «Северный поток — 2» нельзя повернуть назад.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить