В Госдуме прокомментировали заявление о «газе свободы»

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что в Министерстве энергетики США назвали американский СПГ «газом свободы».

«Моё мнение, что это лишь способ продвижения коммерческих интересов политическими методами», — сказал депутат.

Эксперт отметил, что таким образом американская сторона пытается получить экономическую выгоду, политизируя те же поставки газа из России в Европу.

«Чтобы Европа по более высоким ценам покупала газ американский», — считает Завальный.

Он добавил, что другой цели нет.

В феврале ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление председателя немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что проект «Северный поток — 2» нельзя повернуть назад.