В Госдуме прокомментировали заявление о «газе свободы»
- РИА Новости
«Моё мнение, что это лишь способ продвижения коммерческих интересов политическими методами», — сказал депутат.
Эксперт отметил, что таким образом американская сторона пытается получить экономическую выгоду, политизируя те же поставки газа из России в Европу.
«Чтобы Европа по более высоким ценам покупала газ американский», — считает Завальный.
Он добавил, что другой цели нет.
В феврале ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление председателя немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что проект «Северный поток — 2» нельзя повернуть назад.