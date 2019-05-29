Эксперты заявили о росте рынка новых автомобилей в большинстве регионов России
- globallookpress.com
В январе — апреле 2019 года объём рынка составил 475 тыс. единиц, что немного превышает показатель за аналогичный период 2018-го (474,9 тыс.).
Первое место по динамике занимает Республика Тыва (+77,2%).
Далее следуют Ненецкий автономный округ (+39,4%) и Камчатка (+32,5%).
Рост также зафиксирован в Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской областях.
Ранее Newinform сообщал, что эксперты назвали самые популярные в России праворульные автомобили.