Эксперты заявили о росте рынка новых автомобилей в большинстве регионов России

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Эксперты рассказали о росте рынка новых легковых автомобилей в 52 регионах России, сообщает Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Эксперты заявили о росте рынка новых автомобилей в большинстве регионов России
  • globallookpress.com

В январе — апреле 2019 года объём рынка составил 475 тыс. единиц, что немного превышает показатель за аналогичный период 2018-го (474,9 тыс.).

Первое место по динамике занимает Республика Тыва (+77,2%).

Далее следуют Ненецкий автономный округ (+39,4%) и Камчатка (+32,5%).

Рост также зафиксирован в Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской областях.

Ранее Newinform сообщал, что эксперты назвали самые популярные в России праворульные автомобили.

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