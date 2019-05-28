Глава СНБО назвал «серьёзным вызовом» вопрос транзита российского газа

Новый секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил, что вопрос транзита российского газа является одним из наиболее важных вызовов к настоящему времени.

«В этом году у нас достаточно серьёзные вызовы по транзиту (российского газа. — RT) через Украину. Сейчас я буду именно этим вопросом заниматься. Это вопрос не только экономический, но и геополитический», — цитирует его Интерфакс-Украина.

3 мая Данилюк заявлял, что о позиции относительно продления контракта на транзит российского газа говорить пока рано, но во многом она зависит от позиции США.

Как отмечали в «Нафтогазе», вероятность прекращения транзита топлива в 2020 году достаточно высока.

В свою очередь, в Минэнерго России подчёркивали, что Москва готова к проведению следующего раунда трёхсторонних переговоров с Киевом и Еврокомиссией по транзиту.

В марте эксперт Александр Охрименко прокомментировал НСН заявление украинской стороны о плане действий на случай провала переговоров по транзиту газа.