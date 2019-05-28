ЦБ начал применять на сторублёвых банкнотах новое покрытие

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Центробанк начал применять на сторублёвых банкнотах новое покрытие, опробованное на недавно введённых купюрах номиналом 200 рублей. Аналогичную технологию предполагается использовать и на банкнотах в 50 рублей.
ЦБ начал применять на сторублёвых банкнотах новое покрытие
  • © РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя директора департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимира Демиденко.

200-рублёвые банкноты сделаны из износоустойчивой бумаги с лаковым покрытием.

Как отметил Демиденко, технология проявила себя очень хорошо, доля ветхих купюр мала.

Теперь регулятор переносит этот опыт на другие банкноты. В 2019 году Центробанк намерен лакировать около трети выпускаемых купюр в 100 рублей.

«Они медленнее загрязняются, следовательно, надо меньше печатать новых банкнот для замены тех, которые стали ветхими», — пояснил Демиденко.

По оценке регулятора, доля 100 рублей в общем количестве банкнот достигает 19%.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области впервые обнаружили поддельные купюры номиналом 2000 рублей.

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