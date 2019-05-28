WSJ: Китай прекратил закупки нефти из Ирана

Китай, Индия, Турция, Южная Корея и Япония прекратили все прямые закупки иранской нефти. Об этом информирует The Wall Street Journal со ссылкой на источники в нефтяной отрасли Ирана.

Отмечается, что в конце апреля госсекретарь Майк Помпео объявил об отмене льгот для восьми стран, которым было разрешено покупать нефть, несмотря на запрет США на экспорт Ирана.

«С тех пор Китай, Индия, Турция, Южная Корея и Япония прекратили все прямые закупки иранской нефти», — говорится в тексте.

В апреле американский лидер Дональд Трамп принял решение с начала мая не выводить другие страны из-под действия американских санкций в связи с закупкой нефти у Ирана.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с «Невскими новостями» оценил это решение Трампа.