Эксперт отметил важность ПМЭФ для российской экономики

Политолог, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил важность Петербургского международного экономического форума для российской экономики.

«Россия сделала традицией проведение ряда экономических форумов на разных площадках — в различных регионах страны они выполняют конкретные задачи. Самая внушительная и наиболее представительная по числу участников — площадка в Северной столице, Петербургский международный экономический форум», — сказал эксперт.

По его словам, такие форумы обеспечивают взаимодействие потенциальных иностранных партнёров с отечественной экономикой, бизнес-структурами России, результатом чего становится создание совместных предприятий, подписание инвестиционных договоров, налаживание торгово-экономического диалога.

Как отметил Шаповалов, с каждым годом на ПМЭФ заключается всё больше соглашений по совместным проектам, и это далеко не предел.

Ранее сообщалось, что более 120 мероприятий запланировано в рамках ПМЭФ-2019.

Как передавал телеканал «360», власти Московской области планируют подписать на ПМЭФ около восьми соглашений по аграрным направлениям на 66 млрд рублей.