Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году

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Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году
  • РИА Новости

«Официальная цель была 1,3%, а я всегда говорил, что она будет около 1% или ниже. Я сохраняю свой прогноз. То есть он будет положительный, но ниже 1%», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Кудрин оценил риски для российского банковского сектора в случае введения со стороны США санкций против не одного, а нескольких госбанков одновременно.

В свою очередь, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с Nation News оценил решение Всемирного банка понизить прогноз по росту экономики России в 2019 году.

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