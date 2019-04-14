Кудрин оценил риски для России в случае новых санкций против банков

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин оценил риски для российского банковского сектора в случае введения со стороны США санкций против не одного, а нескольких госбанков одновременно.

Как считает Кудрин, рынок учёл минимальные риски от возможного введения санкций.

«Если это будет один банк, менее вовлеченный в сетевые программы, то это практически уже рынок «съел». Больше чем на один банк и на более системные банки — на это, конечно, рынок ещё не ответил», — сказал он журналистам.

При этом глава Счётной палаты отметил, что в случае санкций против нескольких банков «ситуацию нужно будет переоценивать».

«Это будет более сильный удар», — заключил Кудрин.

В феврале Кудрин предупредил о последствиях новых санкций для экономики России.

Также американист Рафаэль Ордуханян в беседе с Nation News прокомментировал внесённый в конгресс Соединённых Штатов законопроект о противодействии «российскому влиянию» в Венесуэле.