Курс биткоина обновил годовой рекорд
- Reuters
«С начала года стоимость криптовалюты подскочила на 130%, однако биткойн очень далёк от максимумов 2017 года, когда его курс был близок к $20 тыс.», — уточняет агентство.
Ранее сообщалось, что с начала мая стоимость биткоина значительно выросла.
Во многом интерес инвесторов к криптовалютам вызван обострением торговой войны между Соединёнными Штатами и КНР. Как ожидается, электронные деньги позволят китайским компаниям обойти американские тарифные ограничения.
Подробнее о ситуации — в материале RT.