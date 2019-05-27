Курс биткоина обновил годовой рекорд

Короткая ссылка
Курс биткоина в понедельник, 27 мая, поднимался до $8910, достигнув максимального значения с мая 2018 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на CoinDesk.
Курс биткоина обновил годовой рекорд
  • Reuters

«С начала года стоимость криптовалюты подскочила на 130%, однако биткойн очень далёк от максимумов 2017 года, когда его курс был близок к $20 тыс.», — уточняет агентство.

Ранее сообщалось, что с начала мая стоимость биткоина значительно выросла.

Во многом интерес инвесторов к криптовалютам вызван обострением торговой войны между Соединёнными Штатами и КНР. Как ожидается, электронные деньги позволят китайским компаниям обойти американские тарифные ограничения. 

Подробнее о ситуации — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить