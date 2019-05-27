Курс биткоина обновил годовой рекорд

Курс биткоина в понедельник, 27 мая, поднимался до $8910, достигнув максимального значения с мая 2018 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на CoinDesk.

«С начала года стоимость криптовалюты подскочила на 130%, однако биткойн очень далёк от максимумов 2017 года, когда его курс был близок к $20 тыс.», — уточняет агентство.

Ранее сообщалось, что с начала мая стоимость биткоина значительно выросла.

Во многом интерес инвесторов к криптовалютам вызван обострением торговой войны между Соединёнными Штатами и КНР. Как ожидается, электронные деньги позволят китайским компаниям обойти американские тарифные ограничения.

Подробнее о ситуации — в материале RT.