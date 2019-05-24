На ПМЭФ обсудят долгосрочные стратегии бизнеса
- РИА Новости
Участники встречи обсудят, возможны ли эффективные долгосрочные стратегии в современном быстро меняющемся мире и что нужно сделать для того, чтобы глобальный бизнес пересмотрел свои приоритеты.
«Думаю, наша сессия станет исключительно интересной», — заявил управляющий партнёр PwC в России Игорь Лотаков.
Одним из самых важных он назвал выступление японского профессора Тацуёси Сайдзё.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что более 120 мероприятий запланировано в рамках ПМЭФ-2019.