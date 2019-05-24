На ПМЭФ обсудят долгосрочные стратегии бизнеса

В рамках Петербургского международного экономического форума пройдёт сессия «Способен ли современный бизнес реализовывать успешные долгосрочные стратегии?», сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

Участники встречи обсудят, возможны ли эффективные долгосрочные стратегии в современном быстро меняющемся мире и что нужно сделать для того, чтобы глобальный бизнес пересмотрел свои приоритеты.

«Думаю, наша сессия станет исключительно интересной», — заявил управляющий партнёр PwC в России Игорь Лотаков.

Одним из самых важных он назвал выступление японского профессора Тацуёси Сайдзё.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что более 120 мероприятий запланировано в рамках ПМЭФ-2019.