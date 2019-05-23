Глава ЦБ рассказала об объёмах золотовалютных резервов России

Короткая ссылка
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала объём золотовалютных резервов страны.
Глава ЦБ рассказала об объёмах золотовалютных резервов России
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, она заявила, что данный показатель почти достиг отметки в $500 млрд.

«За прошлый год резервы выросли с $433 млрд до $469 млрд, на 1 мая это $491 млрд. Резервы растут благодаря бюджетному правилу, у нас сейчас достаточный, по всем оценкам комфортный уровень резервов», — отметила глава регулятора.

Как напомнила Набиуллина, несколько лет назад в ЦБ указывали, что считают $500 млрд «неким ориентиром по резервам», способным покрывать всевозможные риски, учитывая и внешние факторы.

«Вот мы видим, что мы практически близки к этому уровню», — заключила она.

Ранее Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в стране составляет 5,1% в годовом выражении.

В апреле телеканал «360» со ссылкой на данные ЦБ сообщал, что золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить