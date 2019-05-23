Глава ЦБ рассказала об объёмах золотовалютных резервов России

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала объём золотовалютных резервов страны.

Как сообщает ТАСС, она заявила, что данный показатель почти достиг отметки в $500 млрд.

«За прошлый год резервы выросли с $433 млрд до $469 млрд, на 1 мая это $491 млрд. Резервы растут благодаря бюджетному правилу, у нас сейчас достаточный, по всем оценкам комфортный уровень резервов», — отметила глава регулятора.

Как напомнила Набиуллина, несколько лет назад в ЦБ указывали, что считают $500 млрд «неким ориентиром по резервам», способным покрывать всевозможные риски, учитывая и внешние факторы.

«Вот мы видим, что мы практически близки к этому уровню», — заключила она.

Ранее Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в стране составляет 5,1% в годовом выражении.

В апреле телеканал «360» со ссылкой на данные ЦБ сообщал, что золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет.