Вице-премьер Белоруссии 23 мая встретится в Москве с Козаком

Заместитель белорусского премьера Игорь Ляшенко в четверг, 23 мая, проведёт переговоры с вице-премьером России Дмитрием Козаком по нефтяным вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Белоруссии.

«Вице-премьер Белоруссии обсудит с российским коллегой вопросы сотрудничества в топливно-энергетической сфере, среди которых поставка нефти и обеспечение транзита по нефтепроводу «Дружба», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков сообщил, что ограничения по экспорту белорусских нефтепродуктов, которые вводились в связи с поступлением некачественной нефти из России, сняты.

23 апреля Белоруссия объявила о временном прекращении поставок топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти. 1 мая на белорусском участке «Дружбы» началась очистка от некачественной нефти.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу «Дружба».