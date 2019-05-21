Эксперт: на абонентах в России ситуация с Google и Huawei не отразится
- Reuters
«На абонентах и пользователях в России это толком не отразится. У Huawei есть свои разработки по чипам, операционке. У компании такой потенциал, что даже такой стране, как Америка, будет слабо её обрушить», — заявил он.
Эксперт напомнил, что в КНР собирают iPhone, и не исключены ответные санкции.
Как отметил Букштейн, на данный момент Huawei полностью владеет ситуацией, у них есть трёхмесячный запас импортных комплектующих.
Ранее в Huawei назвали вызовом для всей отрасли ограничения со стороны США.