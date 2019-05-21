Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг Google и Huawei

Генеральный директор «Корпорации роботов» Игорь Никитин в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию вокруг Google и Huawei.

«Пользователям в России переживать не стоит. Если телефоны не будут работать, то наши суды встанут на защиту покупателя. Компанию обяжут вернуть деньги за проданные телефоны или обеспечить их работоспособность. Также следующим шагом может стать собственная копия Google Play у Huawei», — заявил он.

По его словам, нужно дождаться развития ситуации. Эксперт не исключил, что Google может наложить ограничения только на пользователей Huawei в Китае.

Ранее в Huawei назвали вызовом для всей отрасли ограничения со стороны США.