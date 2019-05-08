Глава «Нафтогаза» обсудил с сенаторами США противодействие «Северному потоку — 2»
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«Разговаривая с американскими сенаторами, которые являются соавторами нескольких санкционных законопроектов, мы сосредоточились на вопросах противодействия проекту «Северный поток — 2», — написал Коболев.
По его словам, в конгрессе США понимают, что «этот проект... представляет прямую угрозу энергетической безопасности Украины и ЕС».
Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что Вашингтон не должен позволить России продолжить реализацию проекта «Северный поток — 2».