Глава «Нафтогаза» обсудил с сенаторами США противодействие «Северному потоку — 2»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на своей странице в Facebook сообщил, что он и замглавы украинского МИД Елена Зеркаль обсудили с американскими сенаторами противодействие реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

globallookpress.com

«Разговаривая с американскими сенаторами, которые являются соавторами нескольких санкционных законопроектов, мы сосредоточились на вопросах противодействия проекту «Северный поток — 2», — написал Коболев. По его словам, в конгрессе США понимают, что «этот проект... представляет прямую угрозу энергетической безопасности Украины и ЕС». Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что Вашингтон не должен позволить России продолжить реализацию проекта «Северный поток — 2».