Эксперт прокомментировал прогноз ЕК о росте ВВП России в 2019 году

Портфельный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что Еврокомиссия понизила прогноз по росту ВВП России в 2019 году до 1,5% с ноябрьской оценки в 1,6%.

«В целом прогноз Еврокомиссии о росте около 1,5% выглядит рационально, это действительно та динамика, которую ожидаем и мы», — заявил эксперт.

Как отметил Нигматуллин, он бы столь сильно не фокусировался на динамике цен на нефть.

По словам эксперта, если рост нефти не может ускорить ВВП, то и снизить его тоже не может при падении. Также следует учитывать влияние множества других факторов, считает Нигматуллин.

«Определённым драйвером роста для экономики выступает слабый рубль, что связано в том числе с санкционными рисками», — сказал он.

В апреле в Министерстве экономического развития заявили о замедлении роста ВВП России до 0,8% в первом квартале.