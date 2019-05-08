Эксперт прокомментировал прогноз ЕК о росте ВВП России в 2019 году
- РИА Новости
«В целом прогноз Еврокомиссии о росте около 1,5% выглядит рационально, это действительно та динамика, которую ожидаем и мы», — заявил эксперт.
Как отметил Нигматуллин, он бы столь сильно не фокусировался на динамике цен на нефть.
По словам эксперта, если рост нефти не может ускорить ВВП, то и снизить его тоже не может при падении. Также следует учитывать влияние множества других факторов, считает Нигматуллин.
«Определённым драйвером роста для экономики выступает слабый рубль, что связано в том числе с санкционными рисками», — сказал он.
В апреле в Министерстве экономического развития заявили о замедлении роста ВВП России до 0,8% в первом квартале.