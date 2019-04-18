В МЭР заявили о замедлении роста ВВП России в первом квартале

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В Министерстве экономического развития заявили о замедлении роста ВВП России до 0,8% в первом квартале.
В МЭР заявили о замедлении роста ВВП России в первом квартале
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ведомства «Картина деловой активности. Апрель 2019 года».

«На фоне повышения базовой ставки НДС и ускорения инфляции наибольший вклад в замедление темпов роста ВВП внесло сокращение торгового товарооборота в реальном выражении», — отметили в министерстве.

Уточняется, что основной положительный вклад в темп роста ВВП в январе-марте внесли промышленное производство и транспортно-логистический комплекс.

В ведомстве указывают, что рост ВВП страны в марте 2019 года составил 0,6% в годовом выражении после 1,4% в феврале и 0,6% в январе.

Ранее в Министерстве экономического развития России рассказали, какой уровень инфляции ожидается в стране к концу года.

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