В МЭР дали прогноз по инфляции в России

В Министерстве экономического развития России рассказали, какой уровень инфляции ожидается в стране к концу года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор ведомства под названием «Картина инфляции».

«По оценке Минэкономразвития России, инфляция по итогам апреля составит около 0,3% м/м. С учётом низкой базы соответствующего месяца прошлого года годовые темпы инфляции в апреле составят 5,1—5,2% г/г. Таким образом, в марте годовая инфляция достигла пикового значения, после чего её темпы начнут снижаться и при стабильном курсе рубля к концу года опустятся до 4,3%», — отмечается в документе.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что обновлённый прогноз ведомства по инфляции на 2019 год будет выше текущих 4,3%, но при этом не превысит 5%.

11 марта издание «Реальное время» сообщило, что инфляция в Удмуртии по итогам января — февраля составила 1,1%.