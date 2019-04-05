В МЭР дали прогноз по инфляции в России

Короткая ссылка
В Министерстве экономического развития России рассказали, какой уровень инфляции ожидается в стране к концу года.
В МЭР дали прогноз по инфляции в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор ведомства под названием «Картина инфляции».

«По оценке Минэкономразвития России, инфляция по итогам апреля составит около 0,3% м/м. С учётом низкой базы соответствующего месяца прошлого года годовые темпы инфляции в апреле составят 5,1—5,2% г/г. Таким образом, в марте годовая инфляция достигла пикового значения, после чего её темпы начнут снижаться и при стабильном курсе рубля к концу года опустятся до 4,3%», — отмечается в документе.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что обновлённый прогноз ведомства по инфляции на 2019 год будет выше текущих 4,3%, но при этом не превысит 5%. 

11 марта издание «Реальное время» сообщило, что инфляция в Удмуртии по итогам января — февраля составила 1,1%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить