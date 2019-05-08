Эксперт прокомментировал предложение ЕС помочь в переговорах Украины и России по газу
- РИА Новости
По мнению Правосудова, инициатива ЕС по посредничеству носит технический характер и не может реально на что-то повлиять.
«В данном вопросе необходимо отделять транзит российского газа через территорию Украины и закупку российского газа этой страной, причём мы знаем, что Киев давно не закупает у нас газ, ограничиваясь здесь так называемым реверсом», — заявил эксперт.
Как отметил Правосудов, в случае с транзитом российский газ идёт через украинскую территорию без проблем, и транзитный договор продлят в любом случае, а в настоящее время споры идут об условиях, ставке, объёмах и сроках.
Эксперт пояснил, что европейская сторона напрямую заинтересована в заключении данного соглашения, поэтому выступает в данном вопросе как «посредник». И это подтверждает, что указанная тема носит многосторонний характер.
Ранее Хан заявил о готовности ЕС оказать помощь в газовых переговорах, в частности в контексте окончания контракта на прокачку российского газа в конце 2019 года.
В феврале лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Киев за последние пять лет не прекращал закупать российский газ.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление Тимошенко.