Эксперт прокомментировал предложение ЕС помочь в переговорах Украины и России по газу

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан на встрече в Киеве с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским предложил помощь в переговорах с Россией по газу.

По мнению Правосудова, инициатива ЕС по посредничеству носит технический характер и не может реально на что-то повлиять.

«В данном вопросе необходимо отделять транзит российского газа через территорию Украины и закупку российского газа этой страной, причём мы знаем, что Киев давно не закупает у нас газ, ограничиваясь здесь так называемым реверсом», — заявил эксперт.

Как отметил Правосудов, в случае с транзитом российский газ идёт через украинскую территорию без проблем, и транзитный договор продлят в любом случае, а в настоящее время споры идут об условиях, ставке, объёмах и сроках.

Эксперт пояснил, что европейская сторона напрямую заинтересована в заключении данного соглашения, поэтому выступает в данном вопросе как «посредник». И это подтверждает, что указанная тема носит многосторонний характер.

Ранее Хан заявил о готовности ЕС оказать помощь в газовых переговорах, в частности в контексте окончания контракта на прокачку российского газа в конце 2019 года.

В феврале лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Киев за последние пять лет не прекращал закупать российский газ.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление Тимошенко.