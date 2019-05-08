Эксперт рассказал о перспективах курсов доллара и евро к рублю

Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах курсов доллара и евро к рублю.

По словам эксперта, краткосрочную поддержку доллару и евро оказывает неопределённость исхода событий, связанных с США и Китаем.

«Происходит масштабное закрытие позиций carry trade из-за растущих рисков эскалации торгового конфликта Вашингтона и Пекина», — пояснил он.

Как отметил Абрамов, на валюты развивающихся рынков оказывают давление отмена итогов выборов мэра Стамбула и ситуация в Венесуэле.

Кроме того, напомнил эксперт, цены на нефть отступили от своих максимумов и снизились на $4 — баррель торгуется по $70,5.

«В таких условиях курс доллара может укрепиться до 66,5—67 рублей, курс евро — до 74—75 рублей», — прогнозирует Абрамов.

Он добавил, что если в ближайшее время Вашингтон и Пекин не решат свои торговые проблемы, то это может вызвать волатильность на рынках, распродажу на фондовых рынках, что способно опустить курс рубля и до 70 за доллар.

Ранее директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко рассказал о перспективах курса рубля во второй половине мая.