Эксперт рассказал о перспективах курса рубля во второй половине мая

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах курса рубля во второй половине мая.

По его словам, с середины месяца обстановка на мировых рынках существенно не изменится, рисковые активы продолжат торговаться разнонаправленно на фоне торговых войн между США и КНР.

Кроме того, считает эксперт, в ближайшие дни нефть по-прежнему будет искать равновесную цену после сильной коррекции в первые майские праздники. Как пояснил Тимошенко, если котировки смогут вернуться к уровню $73 за баррель, то это движение может усилить привлекательность рубля со стороны иностранного капитала.

Фактором, влияющим на национальную валюту, способен выступить и пересмотр Минфином объёма покупок валюты на открытом рынке по бюджетному правилу, полагает эксперт.

Он прогнозирует, что диапазон колебаний курса во второй половине мая — 64—65,8 рубля за доллар.

Ранее в Минэкономразвития рассказали о причинах укрепления рубля.