В Минэкономразвития рассказали о причинах укрепления рубля

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С начала 2019 года рубль укрепился на 7,3% по отношению к доллару. Об этом говорится в обзоре Министерства экономического развития России «Картина экономики. Апрель 2019 года».
В Минэкономразвития рассказали о причинах укрепления рубля
  • РИА Новости

«Наряду с улучшением конъюнктуры глобальных рынков поддержку рублю в I квартале 19-го оказало снижение оценки участниками рынка санкционных рисков, а также повышение рейтинговым агентством Moody’s суверенного рейтинга Российской Федерации до инвестиционного уровня», — говорится в документе.

На открытии торгов во вторник, 7 мая, рубль незначительно рос к доллару и снижался к евро.

Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.

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