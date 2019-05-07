В Минэкономразвития рассказали о причинах укрепления рубля
- РИА Новости
«Наряду с улучшением конъюнктуры глобальных рынков поддержку рублю в I квартале 19-го оказало снижение оценки участниками рынка санкционных рисков, а также повышение рейтинговым агентством Moody’s суверенного рейтинга Российской Федерации до инвестиционного уровня», — говорится в документе.
На открытии торгов во вторник, 7 мая, рубль незначительно рос к доллару и снижался к евро.
Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.