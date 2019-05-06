Эксперт дал прогноз по курсу доллара и евро после первых майских каникул

Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский в беседе с «Российской газетой» дал прогноз по курсу доллара и евро после первых майских каникул.

«6 мая в плане макростатистики будет весьма интересная и репрезентативная подборка по еврозоне. Среди них — данные по индексам деловой активности PMI и розничным продажам в Старом Свете, которые могут оказаться хуже ожиданий», — заявил он.

В результате рубль в базовом прогнозе к концу дня останется внутри торгового канала в паре с долларом (65-66), а в паре с евро может приблизиться к уровню 71,50, прогнозирует Рожанковский.

По его словам, в целом в годовом выражении рубль остаётся в плюсе примерно на 7,5% против доллара.

Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.