Росстат зафиксировал за неделю повышение цен на бензин на копейку

Согласно данным Росстата, средняя розничная цена на бензин в России с 22 по 28 апреля выросла на 1 копейку и составила 43,98 рубля за литр.

Как сообщает РИА Новости, к 29 апреля средняя розничная цена бензина марок Аи-92, Аи-95 и Аи-98 выросла на копейку и составила 41,67, 44,99 и 50,73 рубля за литр соответственно.

При этом дизельное топливо подешевело на 5 копеек — до 46,1 рубля за литр.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания согласовали параметры продления до 30 июня сделки по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо.