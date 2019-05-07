Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»

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Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя суда.
Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»
  • РИА Новости

«Судом 2 мая избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Баландина Сергея Владимировича, Балабай Светланы Николаевны, Хуснутдинова Рустама Юнусовича и Жоголева Владимира Александровича на срок до 29 июня», — заявили в суде.

Отмечается, что все фигуранты подозреваются по ч. 4 ст. 215.3 УК России («Самовольное подключение к нефтепроводам либо приведение их в негодность, совершённое группой лиц по предварительному сговору»).

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил о задержании четырёх человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».

В конце апреля Белоруссия объявила о временном прекращении поставок топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии в связи с ухудшением качества поставляемой из России нефти.

Эксперт Вячеслав Кулагин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию.

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