Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»
- РИА Новости
«Судом 2 мая избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Баландина Сергея Владимировича, Балабай Светланы Николаевны, Хуснутдинова Рустама Юнусовича и Жоголева Владимира Александровича на срок до 29 июня», — заявили в суде.
Отмечается, что все фигуранты подозреваются по ч. 4 ст. 215.3 УК России («Самовольное подключение к нефтепроводам либо приведение их в негодность, совершённое группой лиц по предварительному сговору»).
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил о задержании четырёх человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
В конце апреля Белоруссия объявила о временном прекращении поставок топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии в связи с ухудшением качества поставляемой из России нефти.
Эксперт Вячеслав Кулагин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию.