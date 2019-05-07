Morgan Stanley откажется от банковской деятельности в России
«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — указано в тексте.
При этом уточняется, что в текущем году деятельность банка будет осуществляться без изменений.
Morgan Stanley — американский конгломерат, основными направлениями деятельности которого являются в том числе консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций, торговля на биржах.