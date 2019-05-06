В Ростовской области введут дисциплинарную ответственность для муниципалитетов

В Ростовской области планируют ввести дисциплинарную ответственность для муниципалитетов, не выполняющих свои обязательства перед властями. Об этом сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на министра финансов региона Лилию Федотову.

На расширенном заседании правительства губернатор Василий Голубев спросил у Федотовой, какие на данный момент прорабатываются решения по поддержке муниципалитетов.

«Первое, что вам известно, это подходы к подписанию соглашений, которые будут действовать в 2019 году. Несколько послаблений, конечно, есть. Мы действуем точно так же, как и федерация подходит к подписанию соглашений с субъектами», — ответила министр.

К примеру, по её словам, вместо того чтобы применять штрафы в том виде, в котором они применялись до 1 января 2019 года, будут вводиться меры дисциплинарного взыскания.

«Неизвестно раньше было, с кого сколько сняли, на сколько оштрафовали, а теперь будут адреса, фамилии и все данные тех людей, которые должны следить за выполнением муниципалитетом обязательств, которые они сами на себя взяли», — сказала Федотова.

Она добавила, что это касается показателей по собираемости доходов. Также дисциплинарные взыскания будут применяться за то, что не проводится оценка эффективности налоговых льгот, установленных на местном уровне, и за то, что зарплата финансируется по остаточному принципу.

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