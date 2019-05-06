В Ростовской области введут дисциплинарную ответственность для муниципалитетов
- РИА Новости
На расширенном заседании правительства губернатор Василий Голубев спросил у Федотовой, какие на данный момент прорабатываются решения по поддержке муниципалитетов.
«Первое, что вам известно, это подходы к подписанию соглашений, которые будут действовать в 2019 году. Несколько послаблений, конечно, есть. Мы действуем точно так же, как и федерация подходит к подписанию соглашений с субъектами», — ответила министр.
К примеру, по её словам, вместо того чтобы применять штрафы в том виде, в котором они применялись до 1 января 2019 года, будут вводиться меры дисциплинарного взыскания.
«Неизвестно раньше было, с кого сколько сняли, на сколько оштрафовали, а теперь будут адреса, фамилии и все данные тех людей, которые должны следить за выполнением муниципалитетом обязательств, которые они сами на себя взяли», — сказала Федотова.
Она добавила, что это касается показателей по собираемости доходов. Также дисциплинарные взыскания будут применяться за то, что не проводится оценка эффективности налоговых льгот, установленных на местном уровне, и за то, что зарплата финансируется по остаточному принципу.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что объём предоставляемой дотации для бюджета Ижевска планируют уменьшить на 2,7 млн рублей в связи с нецелевым расходованием средств.